Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile 3,5 yıllığına anlaştı. Tecrübeli teknik adam bugün kırmızı beyazlı takım ile antrenmanlara başlayacak.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile anlaştı. Kırmızı beyazlı ekip ile 3,5 yıllığına anlaşan tecrübeli teknik adam bugün antrenmanda takımın başında olacak. Kulüp gün içerisinde sosyal medya hesabından gerçekleştireceği açıklamayla yeni teknik direktörünü taraftarına açıklayacak.

Yanal 252 gün sonra dönüyor!

Fenerbahçe’de geçirdiği kötü dönemden sonra başka bir takımda görev yapmayan Ersun Yanal, 252 gün sonra Süper Lig’e geri dönüyor… Antalyaspor’un başına geçecek olan Ersun Yanal, Tamer Tuna’nın ardından bu sezon Akdeniz ekibini çalıştıran 2. hoca olacak. Yanal milli aranın ardından 9.haftada oynanacak Alanyaspor mücadelesi ile yeni bir sayfa açacak.

Geçen sezon Fenerbahçe’nin 3 Mart’ta Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı Trabzonspor maçının ardından Ersun Yanal’ın görevine son verilmişti. 8 aydır boşta olan tecrübeli teknik adamın yardımcılıklarını Volkan Kazak ve Recep Kocatepe yapacak.