Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk oldu. Alanyaspor'un puan kaybettiği haftada liderlik için sahaya çıkan Fenerbahçe, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Sarı Lacivertli ekip, 10. haftayı 17 puanla 4. sırada kapattı.

Alınan mağlubiyetin sorumlusunun kendisi olduğunu vurgulayan Yanal, "İstatistiklerin hepsi bizden yana olsa da bizden yana olmayan bir sonuç var. Bunun sorumlusu kesinlikle benim. Bu üstünlükleri daha iyi değerlendiren ve skora dönüştüren bir takım olmamız lazım. Takım olarak deplasmanda oynadığımız iki maçı kazandık, bu şekilde bunu yapamayız, götüremeyiz. Rakamlardaki üstünlüğümüz ve istatistiklerimiz lehimize gözükse de bu matematiği skora döndürmeliyiz. Taraftarlarımız şüpheye kapılmasın, bunu lehimize çevirecek güçteyiz" dedi.

Yanal, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamanın son bölümünde "Buradan Fenerbahçe'nin kurguyla şampiyon olacağını söyleyenlere selam söylüyorum." dedi.

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