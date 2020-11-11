Antalyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Hoş Geldin Ersun Yanal

Antalyasporumuz, Teknik Direktör Ersun Yanal ve ekibi ile her konuda anlaşma sağlamış bulunmaktadır.

Kulübümüzün vizyonu doğrultusunda uzun soluklu bir yapılanma hedefiyle yola çıktığımız Sayın Yanal ve ekibi ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Anlaşmanın kulübümüze hayırlı olmasını diler, Sayın Yanal ve ekibine, kırmızı beyaz renklerimiz altında başarılar dileriz."

Ersun Yanal 252 gün sonra döndü

Fenerbahçe’de geçirdiği kötü dönemden sonra başka bir takımda görev yapmayan Ersun Yanal, 252 gün sonra Süper Lig’e geri döndü… Antalyaspor’un başına geçen Ersun Yanal, Tamer Tuna’nın ardından bu sezon Akdeniz ekibini çalıştıran 2. hoca oldu. Yanal milli aranın ardından 9.haftada oynanacak Alanyaspor mücadelesi ile yeni bir sayfa açacak.

Geçen sezon Fenerbahçe’nin 3 Mart’ta Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı Trabzonspor maçının ardından Ersun Yanal’ın görevine son verilmişti. 8 aydır boşta olan tecrübeli teknik adamın yardımcılıklarını Volkan Kazak ve Recep Kocatepe yapacak.

"Hedefimiz uzun vadede şampiyonluğa oynamak"

Ersun Yanal ile uzun vadeli plan yaptıklarını belirten Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Gençler ve tecrübeli oyuncuların bir arada oynayacağı başarılı bir takım olacağız. Antalyaspor'un geleceği genç oyuncularla uzun yıllar Türkiye ligini domine ederek, önümüzdeki yıllar şampiyonluğa oynayacak takım yaratmak istiyoruz. Ersun hocanın da gelmesindeki tek nedenimiz bu. Ersun hocanın düşünceleri de bizim projelerimizle örtüştüğü için geldi. Kısa vadeli programımız yok. Uzun vadeli plan yapıyoruz. Hem taraftarımız hem Türkiye altyapıya önem veren Antalyaspor görecek" diye konuştu.