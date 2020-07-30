Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut Fenerbahçe açıklaması geldi. Trabzonspor maçının ardından sorulan "Fenerbahçe teknik direktörü müsünüz?" sorusuna genç teknik adam "Kariyerimle ilgili açıklamaları ilerleyen günlerde yapacağım. Birkaç gün kafamı dinlemek istiyorum" dedi.

Erol Bulut'un açıklamaları şu şekilde:

Önümüzdeki günlerde gereken açıklamalar yapılacak. Kariyerimin ilerleyen yıllarını nasıl değerlendireceğim konusunda zaten açıklama gelecektir. Ama birkaç gün kafayı dinlemek lazım. Küme düşmeme konusunda açıkçası pandemiden dolayı böyle bir karar verildi. 21 takımın olması demek 40 maç demek. Kupa maçları olacak. Hafta içi maçları olacak. Çok yoğun bir sezon geçirecek herkes...



