Son dakika... Erol Bulut'a Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kötü haber

Son dakika Erol Bulut haberi... Fenerbahçe'yle sözleşme imzalaması beklenen genç teknik adam Erol Bulut'un eşi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda göğüs sıkışıklığı yaşadı.

04 Ağustos 2020, Salı 19:17 Son Güncelleme:
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Son dakika... Erol Bulut'a Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kötü haber

Sezon sonu Almanya’da ailesiyle tatil yapan ve bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen Erol Bulut, eşinin uçakta tansiyonunun düşmesinden dolayı havalimanı ilk yardım bölümüne geçti.

Burada gerekli muayenesi yapılan Erol Bulut’un eşinin herhangi bir sağlık sorunu olmamasından dolayı alandan ayrıldı. Bulut, Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü görevi ile ilgili Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, "Teşekkürler, zaten birkaç güne açıklama yapılacak. Şu anda bir şey söylemeye gerek yok" dedi.


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