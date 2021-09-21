Son dakika | Erman Kunter, TBF Başkan adaylığını açıkladı

Türk basketbolunun efsane isimlerinden olan A Milli Erkek Basketbol Takımı eski başantrenörlerinden Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. 2016'dan bu yana Hidayet Türkoğlu'nun başkanlık görevini yürüttüğü Türkiye Basketbol Federasyonu, Olağan Seçimli Genel Kurulu'nu kısa süre içerisinde gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Erman Kunter'in öncesinde Harun Erdenay da seçimlerde aday olduğunu açıklamıştı.

Hem oyuncu hem de başantrenör olarak A Milli Takımımızda görev yapmış olan Erman Kunter, koçluk kariyerinde Darüşşafaka, Beşiktaş , Galatasaray , Cholet, ASVEL, Le Mans gibi önemli ekiplerde görev alırken son olarak yine Fransa'da Cholet takımını çalıştırmıştı.