Menacer Erkut Söğüt, oyuncusu Mesut Özil'in durumuyla ilgili olarak İngiltere'den Daily Mirror'a konuştu.

Söğüt, yıldız futbolcunun Arsenal günleri için, "Diğer futbolculara yaptıkları gibi adil bir muamele istedik. Teknik direktör Mesut'u kadroda istemedi, o da bunu kabul etmek zorundaydı. Başka ne yapabilirdi ki!" dedi. Erkut Söğüt, şimdi de Fenerbahçe 'de kadro dışı kalan dünyaca ünlü yıldız için, "2 yıl daha sözleşmesi var. Şu an için herhangi bir transfer görünmüyor. Mesut, Fenerbahçe'de kalacak. Kariyerini bu kulüpte bitirmek istiyor" ifadelerini kullandı.