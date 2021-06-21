2020/21 sezonunda Anadolu Efes'e Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu getiren Ergin Ataman'a büyük onur... Turkish Airlines EuroLeague'i şampiyon tamamlayarak "kupa koleksiyonunu" tamamlamayı başaran Ergin Ataman, yılın en iyi koçu seçildi. Ergin Ataman, 18 EuroLeague başantrenörünün 12'si tarafından 'Yılın Başantrenörü' olarak gösterilerek ödülü kazandı.

Ergin Ataman, geçtiğimiz sezon Avrupa'da 4 farklı kupa kazanan 3. başantrenör olarak kayıtlara geçti.

Kariyerinde bir ilk

Euroleague'deki takımların başantrenörlerinin oyları sonucu bu ödüle layık görülen Ataman, kariyerinde ilk kez bu ödülün sahibi oldu. Organizasyonda yer alan 18 takımın başantrenörünün 12 tanesinin ilk tercihi olan Ataman'ı sırasıyla Bayern Münih başantrenörü Andrea Trinchieri, Olimpia Milano başantrenörü Ettore Messina ve Barcelona başantrenörü Sarunas Jasikevicius takip etti.

Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, Avrupa'nın en büyük kupasını kazanan ilk Türk koç oldu.

Ödülünü ilk iç saha maçında alacak

Bu ödülü kazanmayı başaran ilk Türk başantrenör de olan Ergin Ataman, ödülünü EuroLeague'de 2021-2022 sezonun ilk iç saha maçından önce düzenlenen bir törenle alacak.





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