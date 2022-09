Galatasaray , Süper Lig 'de beşinci haftanın kapanış maçında sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Maç sonunda Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun tutumuna yönelik eleştirilerde bulunan Timur, transfer çalışmalarına da değinirken Mauro Icardi ve Kaan Ayhan konusunda yöneltilen sorular ışığında yeni oyuncularının geliş tarihlerini müjdeledi.

İşte Erden Timur'un açıklamaları:

'Yakında 6 büyük lig olacak'

"En iyi oyuncular hep 5 büyük lige gitmek istiyor. Bunun güçlüklerini her takım yaşıyor. Yakında 6 büyük lig olacak. Her şey inanarak başlıyor. Galatasaray, inanarak o kadar zorluğa rağmen Avrupa şampiyonu olmuş bir takım. Galatasaray'ın Avrupa'da tekrar kupa kazanması için 6 büyük lig olması lazım"

'Niyetlerin de sorgulanmasını bekliyoruz'

"Artık hakemleri de yenmek bizim için sıradanlaştı. Hangi takıma olursa olsun hiç kimsenin ikinci sarı kart demeyeceği bir pozisyon... Sayacak onca şey var. Her zaman iyi niyetli davranmanın, doğru davranmanın karşılığının bu memlekette böyle olmaması lazım. Ses çıkarmak, bağırıp çağırmak herkes için kolay ve federasyona baskın ziyarette bulunmak... Fakat onların sonucunda olanları doğru davranmaya devam edince bunların sonucunda olanları görünce bu işe 'dur' diyeceğiz artık. Her zaman iyilik kazanacak. Türk futboluna kötülük edenlerin sonuçlarına katlanması gerekiyor. Sadece bize yapılırken değil başkalarına yapılırken de takipçisi olacağız. Biz dışarıda her zaman Galatasaray değerlerine yakışan şekilde olacağız. Bugün 10 kişi kaldığımız dakikadan sonra hiçbirisi önemli değil. Hiçbir gereği yok. Hata varsa niyet sorgulanmaz. Kasıt varsa niyet sorgulanır. Niyetlerin de sorgulanmasını bekliyoruz. Bu kasıtlar sadece bize karşı değil daha yeni seçilmiş federasyonun yönetim tarzına da yapılmak isteniyor. Türk futbolunun gelişmesi için futbolun tüm paydaşlarına destek vermek gerekiyor. Ama tamamen kasıt içeren davranışlar olduğu sürece bunu yapmayacağız. Sadece söylemekle de kalmayacağız. Kimsenin bize veya başka takımlara zarar vermesini kabul etmiyoruz. Maçın devre arasında da gereken tüm konuları iletti. Penaltılar var, ortada fauller var, neler neler var gözünün önünde olan hakemin. Bu bir şekilde son bulacak. Son bulana kadar mücadelemizi devam ettireceğiz"

"Bu işin herkesin alıştığı bir hak savunma yöntemleri var. Ne kadar doğru tartışılır. Kızıp bağırdığınızda taraftar olarak hakların savunulduğunu düşünüyorsunuz. Neticede ne kadar etkilidir tartışılır. Bunun kısmi bir etkisi olduğunu düşünüyorum"

'Ne kadar para koyarsanız koyun Financial Fair Play diye bir şey var'

"Herkesin beklentisini anlıyorum. Rakiplerimizden yaklaşık 3 ay daha geç transfere başladık. Transferin başladığı gün transfer başlamıyor. Hem zaman yok hem de finansal olarak bir gerçeklik var. Siz yönetim olarak ne kadar para koyarsanız koyun Financial Fair Play diye bir şey var. Bu paralar gelir olarak kabul edilmiyor"

"Yanılmayacağımız nitelikte oyuncular almamız lazım. Geçen sene maalesef zor bir sezon geçirdik. Takımın büyük çoğunluğunu revize etmemiz gerekiyor. Bunu Financial Fair Play'e dikkat ederek yapmamız gerekiyor. Bu nedenle Eylül'ün ilk haftasını bekledik"

'Gelmiş olacaklar'

"Yarından itibaren gerekli pozisyonların transferleri çarşamba ve perşembe günü gelmiş olacak"

" Transfer sayısını söylemeyim. Herkes zaten görecek"

"Transferlerin maddi olarak ne şekilde başarıldığını herkes görecek. Şu an bir şey demem zarar verir"