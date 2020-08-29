Fenerbahçe'nin gündeminde olan Eran Zahavi, Guangzhou'ya veda etti. 33 yaşındaki İsrailli futbolcu geçtiğimiz günlerde Sarı Lacivertli kulübü Instagram hesabından takibe almıştı. Bu yeni gelişme sonrası Fenerbahçe'nin görüşmelerini sıklaştırması bekleniyor.

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de Sportif Direktör olarak görev alması beklenen Emre Belözoğlu, oyuncunun menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Roberto Carlos devrede

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Roberto Carlos da Zahavi transferinin tamamlanması için manevi anlamda elinden geleni yapıyor. Zahavi, Carlos'tan duydukları ile Fenerbahçe'ye karşı büyük anlamda bir sempati beslemeye başladı.

TRT Spor











