SON DAKİKA | Eran Zahavi Guangzhou'ya veda etti

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin kadrosuna katmaya çok yaklaştığı Eran Zahavi, kulübü Guangzhou'ya veda etti. TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de Sportif Direktör olarak görev alması beklenen Emre Belözoğlu, oyuncunun menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca transferin gerçekleşmesi için Roberto Carlos'un da devrede olduğu öğrenildi.

29 Ağustos 2020, Cumartesi 14:13 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Eran Zahavi Guangzhou'ya veda etti

Fenerbahçe'nin gündeminde olan Eran Zahavi, Guangzhou'ya veda etti. 33 yaşındaki İsrailli futbolcu geçtiğimiz günlerde Sarı Lacivertli kulübü Instagram hesabından takibe almıştı. Bu yeni gelişme sonrası Fenerbahçe'nin görüşmelerini sıklaştırması bekleniyor. 

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de Sportif Direktör olarak görev alması beklenen Emre Belözoğlu, oyuncunun menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Roberto Carlos devrede

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Roberto Carlos da Zahavi transferinin tamamlanması için manevi anlamda elinden geleni yapıyor. Zahavi, Carlos'tan duydukları ile Fenerbahçe'ye karşı büyük anlamda bir sempati beslemeye başladı. 

TRT Spor


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