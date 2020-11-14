Avrupa'da futbola milli ara verilirken Fenerbahçe'de forma giyen forma giyen Enner Valencia, ülkesi Ekvador'un aday kadrosunda yer alıyordu. Tecrübeli futbolcu, ülkesinin Bolivya ile oynayacağı maçın kadrosundan yüksek ateş şikayeti nedeniyle çıkarılmıştı. 31 yaşındaki forvetin koronavirüs testiyle ilgili bir bilgi paylaşılmamıştı.

Daha sonra tecrübeli yıldıza coronavirüs testi uygulandı. Ekvador kadrosundan çıkarılan Valencia'nın testinde herhangi bir bulguya rastlanmadı ve test sonucu negatif çıktı.



