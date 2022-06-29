Lincoln ve Bruma transferleriyle hücum gücünü artıran Fenerbahçe , 3. imzayı Emre Mor'a attırdı. Sarı Lacivertliler, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te muhteşem bir çıkış yakalayan ve transferin gözde ismi konumuna gelen 24 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna kattı.

Sarı Lacivertliler'den yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır.'' ifadeleri kullanıldı. Geçtiğimiz sezon Karagümrük'te 29 maça çıkan yıldız kanat oyuncusu, 6 gol, 4 asistle skora katkı sağladı.

Geçtiğimiz sezonki performansıyla adeta küllerinden doğan Emre Mor, önümüzdeki sezondan itibaren Fenerbahçe'nin başarısı için ter dökecek.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, geçtiğimiz günlerde Emre Mor'un transfer süreci hakkında konuşmuş ve 24 yaşındaki kanat oyuncusunun dünya yıldızı olabilecek bir potansiyelde olduğunu vurgulamıştı.

Hurma, Emre'yi takımda tutmak istediğini dile getirmiş, ''Geçtiğimiz sezon 1. Lig takımları dahil kimse istemedi, hiç düşünmeden aldım. Benim kariyerimde çalıştığım en yetenekli oyuncu diyebilirim. Kaç paraya verirsek verelim hem sportif olarak hem de ekonomik olarak zarar etmiş olacağız. Emre'yi verdikten sonra 15 milyon Euro bonservis ödeyelim, onun gibi bir oyuncu alamayız.'' ifadelerini kullanmıştı.







