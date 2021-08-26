Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, 1997 doğumlu Emre Mor'u kadrosuna kattığını açıkladı. Müthiş yeteneğiyle kendini genç yaşta gösteren ve A Milli Takımımızın Euro 2016 maçlarında forma giyen Emre Mor, aynı yaz yaklaşık 10 milyon Euro bedelle Borussia Dortmund'a transfer olmuştu. 1 sene sonra İspanyol ekibi Celta Vigo kadrosuna 13 milyon Euro'ya katılan genç futbolcu, burada istenilen performansı sergileyemeyince Galatasaray 'a kiralanmıştı. Sarı-Kırmızılı ekipte de ilk 11'in değişilmez oyuncusu olamayan Emre Mor, daha sonrasında ise Olimpiakos'a kiralık olarak gitmişti.

A Milli Takımımızın formasını 15 kez giyen ve 1 gol atan Emre Mor, Karagümrük'te 1 yıl kiralık olarak forma giyecek.





Fatih Karagümrük, transferi şu sözlerle duyurdu:

"HOŞ GELDİN EMRE MOR.

Celta Vigo forması giyen Milli futbolcu Emre Mor'u kadromuza kattık

Nordsjaelland takımındaki performansıyla dikkat çeken Emre Mor, 2016 Avrupa Şampiyonasında A Milli takımın kadrosuna seçildi. Ardından Dortmund'a transfer olan Emre, ülkemizde Galatasaray forması da giydi. Milli formayı 15 kez terleten Emre Mor artık Karagümrük forması giyecek.

İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın’ın imza attırdığı Emre Mor'a Karagümrük formasıyla başarılar dileriz."