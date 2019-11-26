Son Dakika! Emre Kılınç Beşiktaş ile anlaştı

Son dakika Beşiktaş haberi...Bu sezon performansları ile Sivas'a tarihinin en parlak dönemlerinden birini yaşatan isimlerden Emre Kılınç, Beşiktaş yolunda.

26 Kasım 2019, Salı 08:26
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Son Dakika! Emre Kılınç Beşiktaş ile anlaştı

Ahmet Nur Çebi başkanlığında takımın çehresini değiştirmek için çalışan yönetim, Mert Hakan Yandaş'ın ardından Yiğido ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki oyuncu için de görüşmelerine hız verdi.

Geçen sezondan bu yana siyah-beyazlıların transferinde ısrarcı olduğu Emre Kılınç için bu sezonun başında 3.5 milyon Euro istenmesi gelişine engel olmuştu.

Ancak sezon sonunda bedelsiz olarak sol kanat mevkiinde forma giyen oyuncuyu elinden kaçırmak istemeyen Yiğidolar bu kez indirime gitmeye ve makul bir fiyatta anlaşmaya yakın.

Sivas da sıcak bakıyor 

Beşiktaş cephesi çok daha düşük bir bedelle işi bitirmek isterken Sivas da ayrılığa sıcak bakıyor.

Beşiktaş'a 'Evet' 

Emre, çok sayıda talibi olmasına rağmen siyah-beyazlılara prensipte 'Evet' derken iş artık kulüplerin bonserviste anlaşmasına kaldı... (Skorer)

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