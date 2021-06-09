Vedalaşarak F.Bahçe ile yollarını ayıran Emre Belözoğlu, buna karşın çalışmalarıyla ilgili detaylı bir rapor hazırladı. 1 yıl boyunca hem sportif direktör hem de teknik direktör olarak görev yapan Belözoğlu, A’dan Z’ye tüm konular hakkında rapor yazdı.

A Takımla devam etmeli!

Raporda, A Takım kadrosunun mevcut halinden, Dereağzı’nda bir senedir yapılan çalışmalara, transfer hazırlıklarından takımın geleceğine kadar birçok konuya değinildi. 41 yaşındaki isim, altyapıdaki özel yeteneklere de vurgu yaptı. Kendisinin döneminde profesyonel sözleşme imzalanan Arda Güler’in kaybedilmemesi gerektiğini ve mutlaka A takımla iletişiminin kopmamasının önemli olduğunu aktardı. (Milliyet)