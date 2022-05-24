Süper Lig'in 9. haftasında 6 puanla 15. sırada yer alan Başakşehir, Aykut Kocaman sonrası göreve gelen Emre Belözoğlu ile muhteşem bir çıkış yakaladı. Sezonu 65 puanla 4. basamakta bitirerek Avrupa bileti alan İstanbul ekibinde teknik patron Belözoğlu, Esenler Belediyesi'nin düzenlediği Esenler Gençlik Günleri'nde kariyeri ve Fenerbahçe 'ye dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'3 ya da 4 transfer yapmak istiyoruz'

Avrupa hedefine ulaştıkları için mutlu olduklarını aktaran, 3-4 transfer yapmak istediklerini belirten Belözoğlu, ''Elimden geldiğince kendi ekibimle beraber bir oyun inşa etmeye çalıştım. Oyuncu arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de buna çok iyi reaksiyon gösterdiler. İyi bir birliktelik oldu. Başakşehir'in bana, benim Başakşehir'e iyi geldiğini düşünüyorum. Çok şükür Avrupa hedefine ulaştık. Elmizdeki mevcut kadromuz güçlü bir kadro. Bunu daha da güçlendirecek kaliteli oyunculara ihtiyacımız var. Kalitemizi artıracak 3 ya da 4 transfer yapmak istiyoruz.'' dedi.

Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, sezonu 4. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

'Arda Güler'deki yetenek 16 yaşında hiçbirimizde yoktu'

Sarı Lacivertliler'in 17 yaşındaki solak yıldızı Arda Güler'e övgüler yağdıran genç teknik adam, ''Ben Fenerbahçe'de sportif direktörlük yaparken Arda Güler'le 15 yaşında profesyonel mukavale imzaladık. Çok iddialı olacak, belki abilerimiz veya arkadaşlarımız görmüşlerdir ama Arda Güler'de görmüş olduğum yetenek 16 yaşında hiçbirimizde yoktu. Onu doğru beslememiz, doğru eğitmemiz gerekiyor. Topraklarımızda yetişmiş olan her değere sahip çıktığımız gibi sahip çıkmamız gerekiyor. Gelişimini hep beraber göreceğiz. Ben, çok büyük bir futbolcu olacağını ve Avrupa'da ülkemizi temsil edeceğini düşünüyorum.'' şeklinde konuştu.

'Fenerbahçe hiçbir zaman hikaye olmadı'

İlerleyen dönemde Fenerbahçe'de tekrar çalışmak istediğini açıklayan Belözoğlu, ''Hepimizin hayalleri var hayatta. Bazıları yarım kalmış hikaye diyor ama benim için Fenerbahçe hiçbir zaman hikaye olmadı, hayatın ta kendisi oldu. Fenerbahçe bizim için gönlümüzdeki en güzel yerde. Allah nasip ederse teknik adamlık kariyerimde geliştikten, daha donanımlı hale geldikten sonra konuşurken gözleri dolan kardeşlerimi güldürmek istiyorum. Bunu yapabilecek gücümüz, kuvvetimiz de çok şükür var.'' ifadelerini kullandı.

2020-2021 sezonunda Fenerbahçe'de görev alan Belözoğlu, 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet almış, şampiyonluğu kıl payı kaçırmıştı.

Şampiyonluğu kıl payı kaçırmıştı

2020-2021 sezonunda Fenerbahçe'nin sportif direktörü olarak görev yapan ancak teknik direktör Erol Bulut'un ayrılmasının ardından son 10 haftada takımın başına geçen Belözoğlu, başarılı bir grafik çizmişti. Sarı-lacivertli takımın başında 10 maça çıkan Belözoğlu, bu maçların 7'sini kazanıp 2'sinde berabere kalmıştı. 41 yaşındaki çalıştırıcı, tek yenilgisini Sivasspor 'dan 2-1'lik skorla almış ve şampiyonluğu kıl payı kaçırmıştı.







