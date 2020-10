Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yeni görevi resmen açıklandı. Futbolu bıraktıktan sonra sarı lacivertlilerin transfer sürecinde önemli bir katkısı olan Emre Belözoğlu'nun sarı lacivertlilerde sportif direktör olarak görev aldığı açıklandı. Başkan Ali Koç'un da katıldığı basın toplantısında imzalar Fenerbahçe formasına atıldı. 2020-2021 sezonunda görev alacak olan Emre Belözoğlu'nun alacağı ücret açıklanmazken, 1 senelik imzanın atılmasının sebebi olarak gelecek sezon yapılacak olan seçimler gösterildi.

Basın toplantısında ilk önce Ali Koç açıklamalarda bulundu. Ardından Emre Belözoğlu yeni görevi hakkında değerlendirmeler yaptı. Sonrasında toplantı basın mensuplarının sorularıyla devam etti.

İşte başkan Ali Koç'un açıklamaları:

Emre Belözoğlu, Türk futbol tarihinin en başarılı futbolcularından biri. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Başakşehir'de, Avrupa'da dünyanın en önemli 5 liginden 3'ünde yıllarca oynamış, bir kulüpte değil birden çok kulüpte kupalar ve başarılar kazanmış biridir. Bu ülkeyi yurt dışında en iyi şekilde temsil ederek futbolculuk kariyerini sürdürmüştür. Her futbolcu futbolculuk sonrası başarılı olacak diye bir şey yoktur. Hocalık, sportif direktörlük yapıp başarısız olanlar olmuştur, büyük işler başaranlar da olmuştur.

BAŞKAN KOÇ'TAN EMRE BELÖZOĞLU'NUN FENERBAHÇE'YE YENİDEN GELİŞ SÜRECİ

2018/19 sezonu kış aylarında Göksel Başkan'ın izniyle Emre Belözoğlu ile görüştüm. Emre yerimde olsan ne yapardın, ne yanlış gidiyor, sen olsan ne yapardın dedim ve dertleştim. O noktada bize geleceği siz konusu bile değildi. İnandığım, güvendiğim, tanıdığım bir insandan fikir almak vardı aklımda. Sen ne yapacaksın dedim sezon sonu, sezonu bitirip İtalya'ya taşınıp İtalyancasını makale yazacak kadar geliştirmekti. Gönlünde yatan kariyer hedefi Türkiye'nin en başarılı teknik adamı olmaktı.

Sezon bitince bazı arkadaşlar, teknik direktörümüz Ersun Hoca ve yöneticimiz Semih Bey, Emre'nin bir sezonluğuna kaptan olarak katılıp 20-25 maç katkı sağlamasını, Samandıra'ya aidiyet duygusunu aşılaması gibi fikirle geldiler. Benim de istediğim bir şey oldu ve Göksel Gümüşdağ başkanla görüştük, Emre yuvasına döndü. İşler istediğimiz gibi giderken 20. haftada şampiyonluğu hedefliyorduk. Sancılı olduğu sezonu 6. bitiren takım, şampiyon adayı olduğu sezonu 7. bitirdi.

Emre bu sürecin içinde sadece takım kaptanı değil, futbol şubemizin lideri gibi yeri geldiği zaman kaptan, teknik direktör, sportif direktör gibi elinden geleni yapıp sorumluluk aldı. Olumlu-olumsuz tüm görüşlerini bizlerle paylaştı. Emre'nin bana söylediği, Fenerbahçe'deki en büyük eksiklik futbolla ilgili doğru bir aklımızın olmamasıydı. Onunla beraber futbol aklını geliştirmek üzere yola çıktık.

"TRANSFER MANEVRALARIMIZ KISITLIYDI"

Transferde manevralarımız çok çok kısıtlıydı. Sürece baktığımız zaman Emre'nin şapkadan tavşan çıkardığını söyleyebiliriz. Bu 'Bütün transferleri Emre yaptı' diye anlaşılmasın. Emre'nin ısrarla istediği transferler vardı, hocamızın istedikleri vardı. Emre bana taraftarken, yöneticiyken verdiği heyecanı, güveni bana verdi. Emre, oynadığı liglerde dostluklar kurmuş, arkadaşlıklar edinmiş, çevresini genişletmiştir. Bu dostları da belirli teknik ekiplere gelmiştir. Emre'nin de o dostlarıyla olan ilişkisi sayesinde gerçekleştirdiğimiz transferler beni oldukça etkiledi.

Sportif direktörlük modeline inandığımızı söylemiştim. Yeni sportif direktörümüzün Emre Belözoğlu olduğunu açıklıyoruz. Emre, transfer sürecinde mükemmel bir iş çıkardı. Emre bana "Sahada lider karakterli futbolculara, aidiyet duygusu olan futbolculara ihtiyacımız var' dedi. Tecrübe ve gençliği iç içi kattığımız bir takım oluşturmamıza yardım etti.

"TRANSFERDE MÜTHİŞ İŞ ÇIKARDIK"

Emre, hocamız ve ilgili arkadaşlarla müthiş bir iş çıkardığımızı düşünüyoruz. Sıkıntılı günler olacak mı? Elbette olacak. Beklemediğimiz takımlara beklemediğimiz puan kayıpları elbette olacak. Genç ve inançlı bir ekibimiz. Daha test edilmedik. Burada önemli olan bizim kamuoyunda, oyuncularımızla olsun tek vücut olmamız. Her şey her zaman mükemmel gitmeyecek. Ama şu aradan geçen 2 aylık süreç içerisinde tünelin sonunda ben bir ışık görüyorum. Aramızdaki kimya, sevgi, saygı, bağlılık çok güzel bir noktada olarak gördüğümü söyleyebilirim.

SÖZLEŞMEYE DEĞİL FORMAYA İMZA ATILDI

Sizler merak ediyordunuz neden imza atılmadı diye. Lafı bile olmadı aramızda. Benim hedefim bütün transferleri yapıp ondan sonra açıklamaktı ama daha transferlerimize imza töreni yapamadık. Araya milli takım arası girdi. Benim için imza önemli değil. Henüz bir anlaşmanın detaylarını konuşmadık. Emre'ye hoş geldin diyor, yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum. Futbolculuk kariyerindeki başarının yeni kariyerinde de daim olmasını diliyorum. Yeni sportif direktörümüz de hem camiamıza hem de Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum.

"MEYVELERİ YAVAŞ YAVAŞ VERİYOR"

Kurumsal ve sportif başarı bekleniyor. Ama saha sonuçları arzu ettiğiniz gibi gitmediği zaman yapısal değişiklikler de sekteye uğruyor. Odaklanmanız gerektiği gibi, hızlı yürütmeniz gerektiği gibi olmuyor. Günlük sıkıntılarla uğraşmaya çalışıyorsunuz. Fenerbahçe günü kurtararak gidemez. Bizim yaptıklarımız yavaş yavaş meyve vermeye başlıyor. Samimiyet, iyi niyet olduğu sürece güven de artıyor. Ben 3 Temmuz'da sıkıntılı bir süreç geçirdik. Orada Emre'yi Volkan'ı Aykut hocanın farklı yönlerini gördük. Takımdaki ve sokaktaki insanlara umut verme gibi özelliklerini o zaman gördüm.

Emre'yle sık sık istişarelerimiz oldu. Emre de bakmayın zamanı geldiği zaman terstir. Ben de zamanında ters oluyorum ama bunun nedeni özü sözü bir insanlar olmamız. Değişik evrelerde birbirimize dokunduk. Berbat günler yaşadık ama şimdi daha da güzel günler yaşayacağız.

Oğlum bana geçen gün 'Ozan Tufan, Taylan'dan daha küçükmüş' dedi. 'Evet' dedim. 'Ama Ozan daha büyükmüş gibi yansıtılıyor' dedi. 'O da genç o da genç oğlum' dedim.

"GEÇEN SEZON DEVRE ARASI TRANSFER YAPABİLSEYDİK ŞAMPİYONLUĞA OYNAYABİLİRDİK"

Devre arasında transfer yapamadık. Belki devre arasında transfer yapsaydık belki şampiyonluğa daha rahat oynayabilirdik. Bu sene 177 milyona çıkarıldı, yapamadık. 177 milyon gerçekten hukuka aykırı bir limit. Ben bu ithamlara üzülüyorum. Varsa bir yanlış sadece bizde değil. Federasyondaki yöneticilerimize herkese bir hakaret. Sistem yanlış. Bu sistemle herkesi hileye hurdaya itersiniz dedim. Bunları başından itibaren söylüyoruz. Geldiğimiz noktada bu söylediklerimizin gerçekleştiğini görebiliyoruz.

"22 MİLYON EUROLUK GELİR ELDE ETTİK"

Elimizden maliyeti yüksek olan oyuncularımızı çıkardık. Bizden ayrılan arkadaşlarımızı üst üste getirdiğimiz zaman maliyetlerde baya bir azalma oldu. Vedat Muriç'te çok tartıştık. Ben başında karşıydım ama oradan çok iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Bonusları da eklediğimiz zaman iş başka noktalara geliyor. Jailson'dan da bir gelirimiz oldu. 22 milyon euroluk bir gelir. Orada da iki oyuncuya teşekkür etmek istiyorum.

Maaş yükünü azalttık, satışlarımız oldu, yeni aldığımız oyuncularımızın maaş bütçeleri gidenlere oranla çok daha ekonomik şartlardaydı. Her şeyden önemlisi yeniden yapılandırma sürecini başlatıp, belli temel şartlarda anlaşma sağladığımız zaman, bankalar bu seneki ana para limitlerini diğer sezon 21 ekime erteleyince ana para limitlere girmedi. Dolayısıyla limitlerimiz açıldı. 177 milyon lira limitte tutmuş olsalar da bunun gerçekleşmeyeceğini belirttik.

Bu limit açıklandıktan sonra 4 tane transfer açıkladık. Aklı selim kazandı bu süreçte. Limitiniz 500 milyon diyelim. Bu sadece transfer limiti değil bütün harcamalar. Bizden daha yüksek olan takımlar var. Onların manevra alanı geniş olmayabilir. Ellerinde ücreti yüksek oyuncuları çıkaramamışlardır.

"EMRE'YLE 1 YILLIK ANLAŞMA YAPTIK, ÇÜNKÜ..."

Burada Emre'yle olan anlaşmamızı 1 yıllık yaptık. Neden, önümüzdeki yıl seçim var. Ama inanıyorum Emre uzun süre buraya hizmet edecektir. Öz kaynaktan oyuncu üretmek. Altyapıya yatırım yapmak. Emre daha yeni yeni altyapıya bakıyor. Emre ve ekibi ileriye dönük olarak bundan da daha yarışmacı bir takımı bundan da daha düşük bütçeye kurması...

Biz pragmatik ve ilkesel davranmasaydık, belki daha önceden çevirebilirdik. Birinci günden imza attığımızda tereddüde düşeceğimiz bir anlaşmaya imza atmadık. Belki kaybımız olmuştur. Daha bir banka ile yapamadık. Banka da istiyor ama henüz kuruldan onay alamadılar. Daha çok hamle yapacağız, yapmamız gerekiyor.

Emre'nin bana yaptığı eleştiriler var, benim ona yaptığım eleştiriler var. Kendi televizyonumuzda herhangi bir sansür koymak mümkün olamaz. Herhalde son dönemde Türk futbol tarihinden benden daha ağır eleştiri yapılan kimse yoktur. Bugüne kadar ne ben şahsın ne de çalıştığım arkadaşlarım kurumunu arayıp, tesislerimize giremezsiniz gibi bir şey yapmadık. Bazı eleştiriler var ki ideolojik eleştiriler. Beni etkilemiyor ama Türk futboluna zarar verdiğini söyleyebilirim. Biz küçükken arkadaşlarımız futbol takımına göre seçmiyorduk. Şimdi bakıyorum öyle seçiyorlar. Bundaki ön önemli unsur da medya.

"ADAY OLACAK HERKES KULÜBÜN HER ŞEYİNDEN FAYDALANABİLECEK"

Aday olacak herkes şimdi çıksın. Çünkü demokratik ortam her zaman Fenerbahçe'ye fayda sağlar. Benim yaşadıklarımı başkasının yaşamaması için tüzüklerde önlem almak istiyorduk ama alamadık. Fenerbahçe'ye başkan adayı olacak kişi benim dönemimde Faruk Ilgaz Tesisleri'ne de çıkacak, FB TV'ye de çıkacak.

Vedat'ın transferine baktığınız zaman, takımın sportif direktörü Arnavut. O yüzden Arnavut Kosova ilişkisini biliyorsunuz. Bu transferlerin oluşma sebebi tamamen coğrafi nedenler. Eljif de gitti. İkisi de başarılı transfer. Pandemi olmasaydı Vedat'ı daha iyi bir rakama satabilirdik.

Size saydığım oyuncular da önümüzdeki seneler de yüksek ücretlere satılabilecek futbolcularımız.

EMRE VE EROL HOCANIN İSTEDİĞİ FUTBOLCULARI AÇIKLADI

Alan Sarr Emre'nin istediği bir oyuncuydu. Bakasetas hocamızın istediği bir oyuncuydu. Bir masa etrafında eldivensiz samimi bir şekilde samimi bir şekilde görüşlerinizi masaya yatırdığınız zaman güvenciniz ve inancınız daha da çok artıyor. Benim Emre'ye ve hocamıza inancımız artmıştır. İkisi de mütevazi davrandı.

Fenerbahçeli çocuklar son yıllarda çok çektiler. Bunun 2 yılından ben sorumluyum. Bizim çocukluğumuzda yaşadığımız hisleri, mutluluğu, üzüntüleri yaşadılar. Bu camia niye farklı, milyonları peşinde sürüklüyor. O milyonlar daha önce çocuktu. Şimdi de o milyonları devam ettirmek için çocuklara da iyi şeyler vermek lazım. Şans da yanımızda olursa bu sene başarılı olacağız.

Fenerbahçe yeni sportif direktörü Emre Belözoğlu'yla ilgili bir video paylaştı.





Emre Belözoğlu'nun açıklamaları:

Sayın başkanıma, yönetim kurulundaki bütün ağabeylerime kardeşlerime, Erol hoca, Selçuk burada mı bilmiyorum. Siz basın mensuplarına hoş geldiniz diyorum. Cumhuriyet'imizin 97. yılı kutlu olsun.

Kolay değil biraz önce videoyu izledim. Yedikule'de çocukluğum oldu. Bende emeği geçen herkese, Galatasaray camiası olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Allah bana tuttuğu takımın formasını giymeyi nasip etti.

Sayın başkanımızın, Fenerbahçe'nin başarısının içinde olmak istedim. O yüzden buradayım. Fenerbahçeli taraftarların evlerine gittiklerinde, sabah uyandıklarında mutlu olmalarını istiyoruz. Allah da bütün branşlarda başarı yaşatmayı nasip eder inşallah. Kendini Fenerbahçe'ye ait olarak hisseden herkesin bizlere inanmalarını söylüyorum. Mutlaka hatalarımız olacaktır, insanız.

EMRE BELÖZOĞLU TRANSFER SÜRECİNİ ANLATTI

Oyuncuları, yeni mukaveleleri, performans olarak yapılan mukaveleler. Maddi olarak da dikkatli olduğumuz hamleler yaptık. Transferi bir başarı olarak görmüyorum. Doğru oyuncular ve inandığımız oyuncuları getirdik. Bu durum saha içine de yansırsa daha güzel olacak. Benim inandığım Türk futbolcularımıza güvenmek. Onlara daha fazla şans vermek. Yola çıktık, skorlar da bize göre gidiyor. Ben sen demeden biz olarak yönetmek çok önemli. Biz Fenerbahçe'yi planlama yaparak çok iyi günlere taşıyacağız.

Kurumsal ve sportif başarı bekleniyor. Ama saha sonuçları arzu ettiğiniz gibi gitmediği zaman yapısal değişiklikler de sekteye uğruyor. Odaklanmanız gerektiği gibi, hızlı yürütmeniz gerektiği gibi olmuyor. Günlük sıkıntılarla uğraşmaya çalışıyorsunuz. Fenerbahçe günü kurtararak gidemez. Bizim yaptıklarımız yavaş yavaş meyve vermeye başlıyor.

Örnek aldığım bir sportif direktör açıkçası yok. İstediğiniz kadar birisini örnek alın Türkiye'de farklı dinamikler var. Ben de o yüzden birçok hayalimden vazgeçerek Fenerbahçe'deki bu durumda olmaktan dolayı hiçbir zaman pişman olmadım.

SAMANDIRA'DA LİDER EROL BULUT

Samandıra'da liderimiz Erol Bulut. Biz, Volkan Ballı ve Selçuk ile birlikte amacımız ona yardımcı olmak.

Bütün transferlerde Erol hoca ve başkanımızla birlikte hep birlikte hareket ettik. Genel anlamda bizim için önemli olan kaliteli oyuncunun gelmesiydi ama bizim için önemli olan finansal tarafı da vardı. Biz bugüne kadar yaptığımız transferlerde ortalaması 1 milyon euro maaşa denk geliyor. Bütçeyi de küçülttük. Önümüzdeki sene daha da küçültmemiz gerekiyor. Ben başkanımıza, yöneticilerimize, Erol hocaya destekte bulundum. İstediğimiz 2-3 alamadığımız oyuncu oldu. Türkiye Ligi Avrupa'daki 2-3 ligden daha geride oluyor. Mevcutta yapabileceğimiz işleri 10'da 8, 10'da 9 oranında gerçekleştirdik.

Transfer sürecinde bu süreci biraz daha oyuncu merkezli yönettim. Oyuncularla görüşerek. Tanıdıklarım ama dolaylı yoldan tanıdığım insanlarla görüşerek. Gittiğim takımlarda bir sürü arkadaşlarım oldu ve şu an teknik adamlık yapıyorlar. Oyuncular hakkında onlardan bilgi aldım. 22-23 yaşından beri her oynadığım takımlarda takım kaptanlıkları yaptım. Onlara inanacağı değerleri sunarsanız sizin arkanızdan gelirler. Benim arkamdaki en büyük güç Fenerbahçe ve başkanımızdı. Daha iyisini de yapacağımıza inanıyorum.

Fenerbahçe yönetiminde kim olursa olsun, yönetiminde kim olursa olsun her sene şampiyonluk için kadro kurar. Her branş için öyledir. Bazen burada şampiyonluklar da yetmez. Onları da yaşadım. Gerçekçi bir takım kurduk. Hiçbir zaman kimsenin yaşına gençliğine inanmadım. İyi ve doğru oyuncular tercih ettik. Kaliteydi bence son 2 sezon yaşadığımız problem. Sportif sonuçlar da bize yardım eder inşallah. Bugün bizim takımımızda geçmişte kendi takımlarda kaptanlık yapmış 10'a yakın futbolcu var. Herkesin bu enerjiyi yakaladığını görmek beni çok mutlu ediyor. Şu an süreç iyi gidiyor. Skorlar camiaları birleştirir. Biz skorların kötü gittiği yerde doğru dokunuşları yapabilecek güçteyiz.

"İNSAN HAYALLERİNDEN VAZGEÇEBİLİYOR"

İnsan kendi hayallerinden de bazen çok sevdiği için gururundan da vazgeçebiliyor. Ben Fenerbahçe, başkanımıza ve Erol hocaya elimden geldiğince yardımı yapacağım. Burada yeni bir hayalim var.

En büyük arzumuz, isteğimiz bir felsefemizin olması. Biz kendi değerlerimizi içimizde büyütüp onları daha iyi yerlere taşımalıyız. Bizim gönlümüzde Fenerbahçe'den daha üstün bir takım yok. Spor ekonomisinin artık Avrupa'daki gelir gider farklarını gördüğünüzde bizi altyapıya iten bir süreç bekliyor. İnşallah Samandıra'da 2 tane elit takımımızın olacağı takımlar olacak. Onların da bir kampüsü olacak. A Takım'da kim var ise o ağabeyleriyle birlikte olacak. Fiziken ayrı olan durumu iç içe getireceğiz. Ben ülkemdeki gençlerin potansiyeline çok inanıyor ve güveniyorum. Fenerbahçe ve diğer takımların da çıkışının ancak bu olacağını düşünüyorum. Bu anlamda baktığımızda ne yazık ki ben diğer takımları küçümsediğim için söylemiyorum ama biz hareket ettiğimizde onlar geç kalacaktır.

Ben futbolu bırakarak, Ozan'dan müsaade alarak Ömer Faruk'a vererek bunu göstermekti. Elimizden geldiğince altyapıdaki scoutlarımızla hareket ederek doğru bir başlangıç olacağına inanıyorum.

Kaybetmekten nefret etmeyi saha içerisinde öğrendim. Sahanın içi, benim de pişman olduğum, hatalar yaptığım bir yerdi. Zor da olsa geride kaldı. Birçok ağabeyim anlattığında dinliyordum ama onların yerine koymamışım kendimi. Zor olduğun gördüm. Şimdi burada yönetimde yer alacağım. Saha içerisinde yönetmeyi becerdiğimi düşünüyorum. Kendimi yönetmekte de bazen aciz kaldım, hırsımdan dolayı. En çok Fenerbahçe taraftarı beni sevdi. Şu an bu göreve geldim. Olduğum gün bir gün sonrasına göre değişmelidir ki bu böyle devam etmelidir.

"BU SÜREÇ TEST SÜRECİ OLDU"

Fenerbahçe'de herkes oynayamaz. Biz mevcut aldığımız oyuncularda, bütün istatistikleri göz önünde bulundurduk. Önümüze bunlar geldi ve biz bunları göz önünde bulundurarak bu oyuncuları seçtik. Farklı parametrelerle belirledik aldığımız oyuncuları. Sanki benim için 3-4 ay bir test süreçleri oldu. Keyifli bir anda ilerledi. Alternatifli bir oyuncu kadrosu oluşturduk. 22 oyuncu aramızdan ayrıldı 18 oyuncu aldık. Bir şey inşaa ederken yeni bir şeyin üstüne inşaa ettik. Saha içerisinde sabrı çok başaramadım ama dışarıda bunu başarabildim.

En büyük hayalim, bir felsefe ortaya koyup, kendi evlatlarına inanan bir sistem inşa edip, A takıma onları getirip, Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmelerini sağlayacak bir sistem oluşturmak. Birkaç arkadaşımdan aldığın bu görevin Türkiye'de çok karşılığı yok görüşünde bulundu. Ama ben bu riski alacağım. Bu görevi sen ben değil biz olarak yaparsak bu felsefeyi inşaa edebileceğimizi düşünüyorum.

Kaptanlık bandını Ömer Faruk'u mutlu edeceğimi düşünerek aynı zamanda bir işin başlangıcı olarak bunu yaptım. Altyapıdaki bütün futbolcuların bu mesajı görmelerini gerektirdiği için ona kaptanlığı verdim.

Ömer Faruk ile görüşme halindeyiz. Bizden bir beklentileri var, bizim de ondan beklentilerimiz var. Ona verilen bu paye hiçbir Türk futbolcuya verilmedi. Hocamız onun için bir şans. Beraber onun gelişimi için tüm çalışmalarımız yapacağız.

İmza töreni Emre Belözoğlu'na hazırlandığı maket verilerek sona erdi.