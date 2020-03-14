SON DAKİKA! Emre Belözoğlu çılgına döndü, kulübeyi yumrukladı!

Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, isabetli şut çekemeden tamamladığı maçta Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. 9 kişi kalan Konyaspor karşısında vasat bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında büyük bir yara alırken, yedek kulübesinde Emre Belözoğlu fırtınası esti.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan tecrübeli kaptan, 64'te yerini Mevlüt Erdinç'e bırakırken, kalan dakikaları yedek kulübesinde takip etti. Fenerbahçeli futbolcuların isteksiz hali, yapılan pas hataları ve sergilenen performanstan memnun olmayan Emre Belözoğlu, takım arkadaşlarına sert tepki gösterdi.

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından zaman zaman antrenmanı yöneten ve sorumluluk almaya başlayan Emre, yaşanan bir pozisyonun ardından adeta küplere bindi ve kulübeyi yumrukladı. O anlar, fotomuhabirimiz Yusuf Dursun'un objektiflerine böyle yansıdı.



