Son dakika | Emre Akbaba dönüş tarihini açıkladı

Emre Akbaba "Yaşadığınız sakatlıkta bu büyük süre zarfında neler yaptınız? Zamanı nasıl geçirdiniz?" şeklindeki soruya, "İlk sakatlığımda ayağımda 4 ay alçı vardı. Kulübe gelip fitness çalışıyordum. Üst taraf sakat değildi sonuçta. Onun dışında evden pek çıkamıyordum. Play-Station oynuyordum. Maalesef, sıkılıyordum ama yapacak bir şey yoktu. İkinci sakatlığımda ise dönüşüm daha hızlı ve rehabilitasyon süreci daha hızlı oldu. Bunda kulüp doktorumuz Yener İnce'nin emeği büyük." yanıtını verdi.

Emre Akbaba, "Sahalara ne zaman döneceksiniz?" yönündeki soruya ise, "Birkaç hafta sonra takımla antrenmanlara başlayacağımı düşünüyoruz. Onun dışında ikinci yarıda dönmemi planlıyoruz." diye konuştu.