Nantes'tan yeni takımı Cardiff City'e gitmek için bindiği uçağın düşmesi sonucunu hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın otopsi sonucu açıklandı.





Wales Online adlı internet sitesinin yayımladığı haberde; Manş Denizi'nde cesedine ulaşılan Arjantinli futbolcunun ölüm nedeninin boğulma değil, kafa ve göğsüne aldığı darbeler olduğu ifade edildi.

Öte yandan Birleşik Krallık Hava Kazaları Araştırma Dairesi, uçak kazasıyla ilgili detaylı raporun 6-12 ay içinde açıklanacağını duyurdu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler