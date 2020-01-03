Son dakika - Emekli maaşları ne kadar oldu? İşte zam oranı...

Memur ve memur emeklilerinin gözü açıklanacak enflasyon rakamlarındaydı. TÜİK’in açıkladığı rakamlarda yüzde 5’in üzerinde oluşacak TÜFE oranı memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı olarak yansıyor. Aralık ayı enflasyonu yüzde 11.84 olarak gerçekleşirken, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 6.49 oranında zam alacak. Memur ve memur emeklisi olanlar da yüzde 5.49 oranında zam alacak. Peki, bu zam oranlarına göre emekli Ocak maaş zam miktarı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Konuyla ilgili son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinde yer verdik…

TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 6.45 oranında enflasyon farkı alacak.

Emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin ek ödeme dâhil maaşında ise yüzde 6.29 zam ile 74,34 ile 370,30 lira arasında artış yaşanacak. En düşük emekli aylığı buna göre bin 256 lira 21 kuruşa çıkacak. En yüksek aylık ise ek ödemeler dâhil 5 bin 887 lira 20 kuruştan 6 bin 257 lira 50 kuruşa ulaşacak.

En düşük memur emeklisi 3.510 lira maaş alacak

Enflasyon, Aralık 2019'da yüzde 0,74 artarken, yıllık bazda yüzde 11,84 oldu. TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 6.45 oranında enflasyon farkı alacak.