SON DAKİKA! Elneny transferi için görüşmeler başladı!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Arsenal'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mohamed Elneny'nin gelecek sezon da takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusuydu. Son olarak Trabzonspor'a önerildiği iddia edilen Mısırlı futbolcuyla ilgili Ada basınından gelen son haberse gündeme bomba gibi düştü.

Londra merkezli Turkish Football sitesi, Bordo Mavililer'e yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Fırtına'nın Elneny'i kiralamak istediğini doğrularken deneyimli ön liberonun menajeriyle görüşmelerin başladığını duyurdu. Haberde Trabzon yönetiminin kiralık sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Badou Ndiaye'nin yerini 28 yaşındaki ön libero ile doldurmak istediği, Beşiktaş'ınsa mevcut finansal sorunlardan ötürü yıldız ismi bir yıl daha kiralamasının zor olduğu ifade edildi.

Arsenal ile iki yıl daha mukavelesi bulunan Elneny, geride kalan sezonda Beşiktaş formasıyla boy gösterdiği 36 maçta 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergilemişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler