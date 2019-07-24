Fenerbahçe'nin 16 milyon euro artı bonuslar karşılığında Napoli'ye sattığı Makedon futbolcu Eljif Elmas, bugün kendisini beş yıllığına İtalyan kulübüne bağlayan sözleşmenin altına imzasını attı. Haber, Napoli'nin resmi internet sitesi aracılığıyla duyurulurken kulübün başkanı Aurelio De Laurentiis de kendisine ait Twitter hesabından "Napoli'ye hoş geldin Eljif." mesajını paylaştı.

Serie A ekibi, 19 yaşındaki Makedon futbolcuyla birlikte bu yaz altıncı transferini gerçekleştirmiş oldu. İtalyan ekibi, daha önce de Filippo Kosta, Luigi Liguori, Michael Folorunsho, Giovanni Di Lorenzo ve Kostas Manolas'ı kadrosuna katmıştı. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynattığı kalecileri David Ospina, Alex Meret ve Orestis Karnezi'nin de bonservisini alan Napoli, Liguori ve Folorunsho'yu da Bari'ye kiralamıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler