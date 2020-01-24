Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan, 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre, deprem birçok çevre illerde de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 6.5, merkez üssünü de Sivrice olarak açıklarken derinliği 10 kilometre olarak bildirdi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Elazığ Sivrice'de 6.8 büyüklüğünde gerçekleşen depremde, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

BAKAN SOYLU ACI HABERİ VERDİ: 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem sonrası yaptığı açıklamada, "İlk aldığımız bilgiler çerçevesinde Sivrice'de Doğanyol'da Pötürge'den bilgi almaya çalıştık. Doğanyol'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. İlk aldığımız bilgilerde özellikle Malatya Pötürge'de iki yaralı vardı. Ama şimdi yeni bir bilgi daha geldi. Toplam iki vatandaşımız hayatını Malatya'da, iki vatandaşımız da hayatını Elazığ'da kaybetmiş. Tüm ulaşan ihbarlarda 4 vatandaşımız deprem nedeniyle hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA: 14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

AFAD, "İlk belirlemelere göre, Elazığ’da 8 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştır; Malatya’da ise 6 kişi hayatını kaybetmiş, 45 kişi yaralanmıştır." açıklamasını yaptı.

İl AFAD ekiplerinin şehir merkezinde yıkılan binalara müdahale ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Maden ve Sivrice'de yıkılan binalar olduğu bilgisi alınmıştır. Elazığ ve çevre illerde arama tarama çalışmaları devam etmektedir. Elazığ havaalanı çalışır durumdadır. Tüm çevre iller kara yoluyla bölgeye ulaşım sağlamaktadır. Deprem sonrasında tüm iller ve birlikler teyakkuz haline geçirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm afet ve acil durum yönetimi merkezleri (AADYM) aktif hale geçirilmiştir.

AFAD'ın Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Batman, Bayburt, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Muş, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat ve Van il müdürlükleri, Jandarma Arama Kurtarma, Gümüşhane UMKE ile İstanbul ve Mersin itfaiyelerinden, toplamda 418 arama kurtarma personeli bölgeye sevk edilmiştir. AFAD Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Kahramanmaraş, Mardin ve Muş lojistik depolarından bölgeye 1689 çadır, 1656 yatak ve 9 bin 200 battaniye sevk edilmiştir."

ELAZIĞ'DA BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

Elazığ'da 6.8 şiddetindeki depremden sonra büyük bir artçı daha meydana geldi. Kandilli'den alınan verilere göreü, saat

22:49'da merkez üssü Kavakkök-Sivrice olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ÜST ÜSTE ARTÇI DEPREMLER

Elazığ'daki depremin ardından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 20:55'te 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi daha sonra depremin büyüklüğünü 6.5 olarak güncelledi. Deprem Kilis'ten Samsun'a birçok ilde hissedildi. Öte yandan AFAD'dan Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası büyüklükleri 2.7 ile 5.4 arasında değişen 35 artçı deprem kaydedildiği bildirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı...

"EKİPLERİMİZ SAHA TARAMASINA BAŞLADI"

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından ekiplerin saha taramasına başladığını belirterek, "Yıkım var mı, enkaz altında kimse var mı, bunun araştırmasını yapıyorlar." dedi.

Güllüoğlu, NTV'ye yaptığı açıklamada, deprem bölgesiyle iletişimde bir sorun bulunmadığını ifade ederek, "Şu an için ekiplerimiz de bölgedeki belediye başkanlarımızla, valilerimizle, iletişimimiz devam ediyor. Ekiplerimiz saha taramasına başladılar. Yıkım var mı, enkaz altında kimse var mı, bunun araştırmasını yapıyorlar." diye konuştu.

Depremin geniş bir coğrafyada hissedildiğini belirten Güllüoğlu, "Sivrice ve civarındaki ilçelerde hissedildi. Şu an çalışmalarımız devam ediyor. Biz de yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

TUNCELİ VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depreme ilişkin, "Bölgemizde meydana gelen depremi Tunceli olarak hissettik. 8 ilçemiz ve bağlı köylerimizi araştırdık. Şu ana kadar bildirilen olumsuz bir durum yok." dedi.

Vali Sonel, yaptığı açıklamada, depremin kent genelinde hissedildiğini söyledi.

Deprem sonrası ilgili kurumlara gerekli talimatları verdiğini ifade eden Sonel, "Bölgemizde meydana gelen depremi Tunceli olarak hissettik. 8 ilçemiz ve bağlı köylerimizi araştırdık. Şu ana kadar bildirilen olumsuz bir durum yok. Köylerimize de ulaşmaya çalışıyoruz. AFAD başta olmak üzere tüm ekiplerimiz teyakkuzda." dedi.

KIZILAY BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetinden deprem sonrası Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Kınık, 'Elazığ Sivrice depremini hisseden bölgeye yakın vatandaşlarımız eğer evlerinde hasar var ise evlerine girmesinler, eşyalarını vs almaya çalışmasınlar, Afad ve Valilikten gelecek uyarıları dikkatlice dinlesinler. Geçmiş olsun' dedi.