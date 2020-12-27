Elazığ merkezinde 5,3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem Malatya ve Diyarbakır'da da hissedildi. Dün, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 14.09'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Kandilli Rasathanesi ise depremin 5.6 şiddetinde olduğunu duyurdu...









AFAD'tan açıklama geldi...

Elazığ'da saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.

BAKAN SOYLU VE VALİ'DEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Elazığ merkezde saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde, 15,94 km derinlikte bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok.Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, yaptığı açıklamada, "İlimizde 09.30 itibariyle meydana gelen depremde bir olumsuzluk tespiti olmamakla birlikte ,

ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler.Tespit halinde paylaşım yapılacaktır" dedi.