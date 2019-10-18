Barcelona ile Real Madrid'i 26 Ekim Cumartesi günü Camp Nou'da buluşturması beklenen El Clasico mücadelesinin Katalonya bölgesindeki çıkan çatışmalardan ötürü bugün ertelendiği açıklanmıştı. İspanya Futbol Federasyonu, resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı duyuruda olası güvenlik sorunlarının önüne geçmek adına dev karşılaşmanın başka bir tarihe alınacağını duyurmuştu.

21 Ekim Pazartesi TSİ 11.00'e kadar ortak bir tarih üzerinde anlaşmaları talep edilen iki kulüp, merakla beklenen maçın 18 Aralık Çarşamba günü oynanması için el sıkıştıklarını ilan etti. Federasyonun bu gelişmenin ardından söz konusu tarihi onaylaması ve karşılaşmanın başlangıç saatini belirlemesi bekleniyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler