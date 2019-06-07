Real Madrid, uzun süredir transfer etmek istediği Eden Hazard transferinde mutlu sona ulaştı. Daha önce kadrosuna Luka Jovic ve Eder Militao'yu katan Real Madrid, Belçikalı yıldız ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Real Madrid, Hazard için Chelsea’ye 100 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Hazard, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından 13 Haziran Perşembe günü Santiago Bernabeu Stadı’nda düzenlenecek törenle resmi imzasını atacak.

Belçika Milli Takımı’nda 100 maçta 30 kez ağları sarsan Eden Hazard, iki şampiyonluk yaşadığı Chelsea formasıyla 352 karşılaşmada 110 gollük performans sergiledi.

Eden Hazard, Chelsea kariyerine UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu ekleyerek sezonu kapatmıştı. Belçikalı yıldız, karşılaşmanın ardından takımından ayrılmak istdiğini açıklamış ve kendisiyle yakından ilgilenen Real Madrid'in kulübüyle anlaşmasını beklediğini belirtmişti.