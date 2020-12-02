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Son dakika | Dusko Tosic Guangzhou'dan ayrıldı

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın eski savunmacısı Dusko Tosic, Çin kulübü Guangzhou'dan ayrıldı. Sırp futbolcu bu gelişmeyi Instagram hesabından duyurdu.

02 Aralık 2020, Çarşamba 21:39 Son Güncelleme:
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Son dakika | Dusko Tosic Guangzhou'dan ayrıldı

Dusko Tosic Çin ekibi Guangzhou'dan ayrıldı. Sırp savunmacı Instagram hesabından yaptığı açıklamada Guangzhou kulübüne ve taraftarlarına teşekkür etti.Tosic'e Türkiye'de Süper Lig takımlarından teklifler olduğu biliniyor. Oyuncunun adı bu yaz transfer sezonunda eski takımı Beşiktaş ile de anılmıştı.

Tosic Instagram hesabından yaptığı ayrılık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

2.5 yılda beni destekleyen Guangzhou kulübüne ve tüm taraftarlarıan teşekkür ederim. Guangzhou'nun kalbimde özel bir yeri olacak. Bu güzel ülkeden ayrıldığım için üzgünüm ama aynı zamanda geleceği ve yeni fırsatları dört gözle beklediğim için benim açımdan mutluyum.

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