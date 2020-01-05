Son dakika! Dusko Tosic Antalyaspor yolunda

Sezonun ikinci yarısında lige tutunmak adına sert bir mücadele verecek olan Antalyaspor’da gündem savunmaya yapılacak olan takviye. Kırmızı-Beyazlı ekibin bu doğrultuda hedefindeki isim ise Süper Lig’in peşinde olduğu Dusko Tosic. Guangzhou R&F’te yol ayrımına gelen ve Çin’den dönmek üzere olan Sırp savunmacıya tam 4 Süper Lig ekibinin talip olduğu vurgulandı.

Dusko Tosic’in ise bu kulüpler arasında gelen tekliflerden en ciddi olarak Antalyaspor’u gördüğü öğrenildi. Başarılı oyuncunun Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk’le yapacağı birebir görüşmenin ardından geleceği hakkında karar vereceği de gelen haberler arasında.

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