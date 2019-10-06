Son dakika haberi: Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz'ün Alanyaspor maçının ikinci yarısında dizi döndü. Dorukhan, rakibiyle girdiği ikili mücadele esnasında yaptığı müdahalede Vida ile de çarpışarak, yere kötü şekilde düştü.

Saha içindeki kontrollerin ardından genç yıldız sedye ile önce soyunma odasına ardından da hastaneye sevkedildi.

Genç futbolcunun pozisyonda sağ dizinde meniskus yırtığı ya da çarpaz yaralanması yaşamış olması yüksek ihtimal.

Dorukhan'ın, 'şanssız üçlü' denen Valgus tipi yaralanma yaşadığı görülüyor. Bu tür yaralanmalarda diz iç yan bağları, iç meniskus ve ön çarpazların bir ya da birkaçının yaralandığı ifade ediliyor.

Bu şartlarda Dorukhan'ın sezonun geri kalan bölümünde forma giyme ihtimali yok denecek kadar az.

Detaylar geliyor.

Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.