Transferde ismi Fenerbahçe ile anılan Dorukhan Toköz'den son dakika açıklaması geldi. Yaşadığı uzun sakatlık sonrası sahalara dönen Dorukhan Toköz, transfer iddialarını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yalanladı. 24 yaşındaki oyuncu, tek amacının formasına kavuşmak olduğunu ifade etti.

Beşiktaş’ta hem yönetimin hem de teknik direktör Sergen Yalçın’ın, Dorukhan’ı takımda tutmak istediği biliniyor. Yıllık 350 bin euro kazanan 24 yaşındaki futbolcunun maaşında iyileştirilme yapılarak, sözleşmesinin uzatılması bekleniyor.