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Son dakika Dorukhan Toköz açıklaması: Avrupa'da futbol oynamak istiyor!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sözleşmesi sona eren ve ismi Fenerbahçe ile anılan Dorukhan Toköz'ün futbol hayatına Avrupa'da devam etmek istediğini açıkladı.

20 Mayıs 2021, Perşembe 21:55 Son Güncelleme:
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Son dakika Dorukhan Toköz açıklaması: Avrupa'da futbol oynamak istiyor!

Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarına Sezen Aksu'dan 'Gidiyorum' şarkısıyla çıkan ve gündeme oturan Dorukhan Toköz ile ilgili Başkan Ahmet Nur Çebi konuştu. Çebi, ismi Fenerbahçe ile anılan Dorukhan'ın Avrupa'da kariyerini sürdürmeyi istediğini açıkladı ve şu ifadeleri kullandı:

'EURO 2020'de top oynayacak, orada şansını deneyecek'

"Dorukhan, Avrupa'da futbol oynamak istiyor. 'Oğlum yurt dışı hevesin varsa, sana güle güle demekten başka şansımız yok ama kapımız her zaman açık, baktın olmadı, kapımız sana açık' dedim. Buradan giden çocuklarıma kapıyı hep açık bırakacağım. Bizimle sözleşmesi bitti. EURO 2020'de top oynayacak, orada şansını deneyecek. Kısmetini denemek istiyor, biz de abisi olarak icazeti verdik."

Beşiktaş formasıyla bu sezon 37 resmi maça çıkan 24 yaşındaki orta saha, 3 asistlik bir performans sergiledi. 


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