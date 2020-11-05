Son dakika | Doğu Karadeniz için şiddetli ve aşırı yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak, akşam saatlerinden sonra etkisini artıracak.

Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon'un batı ilçeleri ve Artvin'de kuvvetli, Giresun ve Trabzon'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, Rize il geneli ile Artvin'in kuzey ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, kuvvetli rüzgar/fırtına, ulaşımda aksamaların neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.