Avustralya Göçmenlik Bakanı Alex Hawke adına yapılan açıklamada, “Bugün, Göç Yasası'nın 133C (3) maddesi uyarınca, Bay Novak Djokovic'in aldığı vizeyi, sağlık gerekçesiyle kamu yararı doğrultusunda iptal etmek için yetkimi kullandım” ifadelerine yer verildi.

Bakan Hawke iptal kararını alırken, İçişleri Bakanlığı, Avustralya Sınır Gücü ve Djokovic tarafından sağlanan bilgileri dikkatle incelediğini belirtti. Basın açıklamasında Göçmenlik Bakanlığı’nın sağlık, güvenlik temelinde, kamu yararına olduğu durumlarda vizeleri iptal etme konusunda geniş takdir yetkisine sahip olduğu ifade edildi.

AVUSTRALYA'YA 3 YIL GİREMEYECEK Mİ?

Ayrıca bakanlık, açıklamasında alınan kararın dayandığı yasadan bir bölümü basın açıklamasının altına ekleyerek, “Bölüm 133C (3) kapsamındaki olumsuz bir kararın ardından, etkilenen kişiye belirli durumlar dışında 3 yıllık bir süre vize verilemeyecektir” ifadeleri yer aldı.

AVUSTRALYA AÇIK 'OYNAYACAK' DEMİŞTİ

Avustralya Açık’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Novak Djokovic’in, Miomir Kecmanovic ile maça çıkacağı duyurulmuştu. Turnuvayı düzenleyen Avustralya Açık’ın sosyal medya hesabından dün yapılan paylaşımda, Djokovic’in Kecmanovic ile eşleştiği ifade edilerek, “9 kez Avustralya Açık şampiyonu olan Novak Djokovic, Miomir Kecmanovic'e karşı şampiyonluk savunmasına başladı” denildi.

SIRBİSTAN KARANTİNA KURALLARINI İHLAL ETTİ

Ünlü tenisçi Djokovic’in Aralık ayında Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen bir röportaja katıldığı ortaya çıktı. Djokovic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında bu iddiaları doğruladı ve bunun bir hata olduğunu kabul etti.

Sırbistan’da karantina kurallarının ihlali, para cezasından başlayarak 3 yıla kadar hapis cezasına gidebiliyor. Bu kapsamda Sırbistan adaletinin Djokovic’in itirafından sonra atacağı yasal adımlar merak ediliyor.

AVUSTRALYA, (DHA)