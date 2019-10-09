Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi. Kasık ağrıları artan Nabil Dirar, çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçirdi. Sabah saatlerinde ameliyat olan Faslı yıldızın bir süre takımdan ayrı kalacak.

Tedavisine başlanan Faslı yıldızın 1 ay kadar forma giyemeyeceği ifade ediliyor.

Dirar'ın, bir süredir ağrılar içinde oynadığı biliniyordu. Savunma oyuncusunun ağrıları artınca teknik ekibe ameliyat olma yönündeki isteğini ilettiği bildirildi.

Dirar'ın, Fenerbahçe'nin ligdeki Denizlispor (d), Konyaspor, Kayserispor (d), Kasımpaşa ve Malatyaspor (d) maçlarında takımdan ayrı kalması muhtemel.

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