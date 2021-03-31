Son dakika | Diego Perotti sezonu kapattı! Bu sezon umut yok

Dizinden sakatlanan Perotti, Fenerbahçe sağlık ekibinin ameliyatsız çözüm ve tedavi önerisini reddetmiş, Arjantin’deki doktoruna inanarak ülkesine gidip ameliyat masasına yatmıştı.

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Kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu ve ekibi, diz ekleminin arka dış kapsülündeki dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda yırtık oluşan Perotti’ye, “Ameliyat olursan 3 ila 8 ay arası hiç oynayamazsın. Sana ameliyatsız tedavi uygulayalım, böylelikle futboldan kopmamış olursun” tavsiyesinde bulunmuştu.

Hürriyet'in haberine göre; Bu öneriye uymayan Perotti’nin özel doktorunun önce 3 ay, daha sonra 5 aya çıkardığı tahmini iyileşme süresi halen devam ediyor.





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