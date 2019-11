Son dakika Diagne açıklaması: Birkaç gün içinde belli olur

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5’inci maçında temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak Club Brugge'da teknik direktör Philippe Clement, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'dan kiralanan Mbaye Diagne hakkında sorulan soruya cevap veren Clement, "Şu an bizim takımımıza bağlı bir oyuncu Diagne. Bu konuyla ilgili bir şey söylemek istemem. Birkaç gün içinde her şey değişebilir, şu an burada başka bir ekiple, başka oyuncularımla beraberim." dedi.

'Diagne verdiğim cezayı çekiyor'

Diagne'nin hata yaptığını ve ceza çektiğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Şu anda burada bulunan oyuncuların ön planda bulunmasını istiyorum. Diagne bir hata yaptı ve şu an benim verdiğim bir cezayı çekiyor. Umarım bundan ders alacaktır ve tekrar aramıza dönecektir." ifadelerini kullandı.

'Sahaya çıkıp kendi oyunumuzu oynayacağız'

İstediklerini sonucu almak için geldiklerini ifade eden Clement, "Galatasaray'ın kaç savunmayla veya nasıl bir taktikle oynayacağı önemli değil. Biz kendi oyunumuzu oynamaya geldik. Galatasaray'ın rakipleri nasıl zorladığını gördük, biz elimizden geleni yapıp istediğimizi almaya çalışacağız. Olumsuzluklara odaklanmıyorum. Ne tür tehlikeler oluşacağına odaklanmak istemiyorum. Neleri daha iyi yapabiliriz, kazanmak için neleri yapabiliriz diye düşünmek istiyoruz. Yarın sahaya çıkıp kendi oyunumuzu oynayacağız.'' diye konuştu.

