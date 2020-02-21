SON DAKİKA! Derbi tarihleri belli oldu

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maç programı açıklandı. Trabzonspor-Fenerbahçe eşleşmesinde ilk maç 3 Mart Salı Akyazı Stadı'nda, rövanşı ise 21 Nisan Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.
Antalyaspor-Alanyaspor eşleşmesinde ise ilk maç 4 Mart Çarşamba günü Antalya Stadı'nda, rövanşı ise 22 Nisan Çarşamba günü Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı şu şekilde:
3 Mart Salı
20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe
4 Mart Çarşamba
20.30 Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor
21 Nisan Salı
20.30 Fenerbahçe - Trabzonspor
22 Nisan Çarşamba
20.30 Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor