SON DAKİKA! Derbi tarihleri belli oldu

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maç programı açıklandı. Trabzonspor-Fenerbahçe eşleşmesinin ilk maçı 3 Mart Salı, rövanşı ise 21 Nisan Salı günü oynanacak.

21 Şubat 2020, Cuma 20:27 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Derbi tarihleri belli oldu

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maç programı açıklandı. Trabzonspor-Fenerbahçe eşleşmesinde ilk maç 3 Mart Salı Akyazı Stadı'nda, rövanşı ise 21 Nisan Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

Antalyaspor-Alanyaspor eşleşmesinde ise ilk maç 4 Mart Çarşamba günü Antalya Stadı'nda, rövanşı ise 22 Nisan Çarşamba günü Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı şu şekilde:

3 Mart Salı

20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe

4 Mart Çarşamba

20.30 Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor

21 Nisan Salı

20.30 Fenerbahçe - Trabzonspor

22 Nisan Çarşamba

20.30 Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor

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