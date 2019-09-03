Son dakika.. Deprem mi oldu? İzmir'de deprem
Deprem yakın tarihimizin en kötü anılarını içinde barındırıyor. Zaman zaman farklı lokasyonlardaki sallantılar insanları tedirgin ediyor. Son olarak İzmir'de deprem olduğu bilgisi var. Deprem ile ilgili detaylar içeriğimizde...
Son dakika deprem haberi.. İzmir'de deprem meydana geldiği bilgisi var. İzmir'in bazı bölgelerinde hissedilen sarsıntının 3.7 olduğu bildiriliyor.
İzmir depremi ile ilgili son detayları aktarmaya devam edeceğiz...
Kandilli'den verilen bilgide şu detaylar yer aldı.
İzmir Körfezi (Ege Denizi)
03.09.2019, 15:13:41 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 8.3 km
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