  • Haberler
  • Plus
  • Son dakika.. Deprem mi oldu? İzmir'de deprem

Son dakika.. Deprem mi oldu? İzmir'de deprem

Deprem yakın tarihimizin en kötü anılarını içinde barındırıyor. Zaman zaman farklı lokasyonlardaki sallantılar insanları tedirgin ediyor. Son olarak İzmir'de deprem olduğu bilgisi var. Deprem ile ilgili detaylar içeriğimizde...

03 Eylül 2019, Salı 15:50 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika.. Deprem mi oldu? İzmir'de deprem

Son dakika deprem haberi.. İzmir'de deprem meydana geldiği bilgisi var. İzmir'in bazı bölgelerinde hissedilen sarsıntının 3.7 olduğu bildiriliyor.

İzmir depremi ile ilgili son detayları aktarmaya devam edeceğiz...

Kandilli'den verilen bilgide şu detaylar yer aldı.

İzmir Körfezi (Ege Denizi)

03.09.2019, 15:13:41 TSİ

Büyüklük: 3.7

Derinlik: 8.3 km

Detaylar geliyor

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...