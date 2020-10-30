İzmir ve çevresi bugün saat 14.51'de 6,6'lık depremle sallandı. Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Ege Denizi’nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17,26 kilometre açığı olarak açıkladı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından En büyüğü 4,6 olan peş peşe artçı depremler oluştu. AFAD verilerine göre saat 14.50 sıralarında merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 15.01 sıralarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Depremin ardından peş peşe artçı depremler oluşurken, vatandaşlar bir kez daha sallandı. Bu depremin merkez üssü ise Aydın'ın Kuşadası ilçesi olarak açıklandı. 18.26'a olan ve 5.1 büyüklükteki Deprem 10.05 kilometre derinlikte oluştu.

AFAD, İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, yaralananların sayısının da 202'ye yükseldiğini bildirdi.