İzmir ve çevresi 30 Ekim Cuma günü 14.51'de büyük bir depremle sallanmıştı. Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, yaşanan panik devam ediyor. AFAD verilerine göre saat saat 10.05'te Kuşadası Körfezi'nde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 10.33'te de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.