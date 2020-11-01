Son dakika deprem haberi: Kuşadası açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem

İzmir ve çevresi 30 Ekim Cuma günü 14.51'de büyük bir depremle sallanmıştı. Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, yaşanan panik devam ediyor. AFAD verilerine göre saat saat 10.05'te Kuşadası Körfezi'nde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 10.33'te de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

01 Kasım 2020, Pazar 10:30 Son Güncelleme:
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Son dakika deprem haberi: Kuşadası açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem

İzmir ve çevresi 30 Ekim Cuma günü 14.51'de büyük bir depremle sallanmıştı. Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, yaşanan panik devam ediyor. AFAD verilerine göre saat saat 10.05'te Kuşadası Körfezi'nde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 10.33'te de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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