Son dakika deprem haberi! İstanbul'da deprem mi oldu? Marmara Denizi'nde deprem...
Son dakika deprem haberi... Marmara Denizi Tekirdağ açıklarında saat 00.57'de deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.1 olarak geçerken İstanbul'da da hissedildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler...
Son dakika deprem haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Marmara Denizi Tekirdağ açıklarında saat 00:57'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Marmara Denizi'nde saat 00:57'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.91 km olarak açıklandı. Öte yandan aynı bölgede 23:28'de 1.3, 23:34'te 1.6 büyüklüğünde depremler kaydedilmişti.
Ayrıca Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.