Son dakika deprem haberi! İstanbul'da deprem mi oldu? Marmara Denizi'nde deprem...
Son dakika deprem haberi... Marmara Denizi'nde saat 23.59'da deprem meydana geldi. 2.2 km derinlikte gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.3 km. Deprem İstanbul'da da hissedildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler...
Son dakika deprem haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Marmara Denizi'nde saat 23.59'da, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 2.2 kilometre derinliğindeki depremde herhangi bir can ve mal kaybı gerçekleşmedi. Deprem, İstanbul'da da hissedildi.