Son dakika deprem haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Marmara Denizi'nde saat 23.59'da, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 2.2 kilometre derinliğindeki depremde herhangi bir can ve mal kaybı gerçekleşmedi. Deprem, İstanbul'da da hissedildi.