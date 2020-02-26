Son dakika deprem haberi: Malatya'da korkutan deprem. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu. Malatya'nın Pütürge ilçesinde 02.08'de deprem meydana geldi. 10 km derinlikte meydana gelen geldiği açıklandı.

Malatya'daki korkutan deprem, Gaziantep, Elazığ ve Diyarbakır'dan da hissedildi. Depremin ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle, can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığı bilgisi alındı.