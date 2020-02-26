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Son dakika deprem: Deprem mi oldu? Malatya'da korkutan deprem

Son dakika deprem haberi: Malatya'da korkutan deprem. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Malatya'nın Pütürge ilçesinde gerçekleşen depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu. 10.0 km derinlikte meydana gelen deprem Gaziantep, Elazığ ve Diyarbakır'da da hissedildi.

26 Şubat 2020, Çarşamba 02:21 Son Güncelleme:
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Son dakika deprem: Deprem mi oldu? Malatya'da korkutan deprem

Son dakika deprem haberi: Malatya'da korkutan deprem. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu. Malatya'nın Pütürge ilçesinde 02.08'de deprem meydana geldi. 10 km derinlikte meydana gelen geldiği açıklandı.

Malatya'daki korkutan deprem, Gaziantep, Elazığ ve Diyarbakır'dan da hissedildi. Depremin ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle, can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığı bilgisi alındı. 

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