Son dakika deprem haberi: Yunanistan'ın Girit Adası'nda, ilk belirlemelere göre 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) sarsıntının Girit ve Çuha Adası'nın arasında, 56 kilometre derinlikte meydana geldiğini ve 265 kilometre ötedeki başkent Atina'da da hissedildiğini açıkladı. Sarsıntının ardından herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmediği ifade edildi. Bölgede çok sayıda artçı sarsıntı meydana geliyor. 16.01'de de 4.4'lük bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan ilk açıklamada, "Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depreme en yakın yerleşim yerimiz Datça olup (311 km) an itibarıyla olumsuz bir ihbar alınmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Girit'teki Eftimi'de yaşayan bir görgü tanığı EMSC'nin internet sitesine "Uzun bir süre devam etti, dışarı çıktım ve balkon demirlerinin gıcırdadığını duyabiliyordum." diye yazdı.Depremin merkez üssüne 47 kilometre uzaklıkta yaşayan bir başka görgü tanığı da "Şimdiye kadar hissettiğim en güçlü depremdi. Ev çok sallandı. Durmayacak diye korktum." dedi.



