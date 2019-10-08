Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denzilispor, Teknik Direktör Yücel İldiz yollarını ayırdı.

Denizlispor’da 5 haftadan bu yanan alınan kötü sonuçların faturası İldiz’e kesildi. Kulüp yönetimi aldığı karar gereği İldiz ile yollarını ayırdı.

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Kulüp yönetiminden alınan bilgilerde teknik direktörlük için Hamza Hamzaoğlu, Mehmet Özdilek, Tolunay Kafkas ve Samet Aybaba’nın isimlerinin geçtiği öğrenildi.

Yeşil-siyahlı ekip son 5 haftadır iç saha ve deplasmanda aldığı karşılaşmalarda adeta 3 puana hasret kaldı. Denizlispor sezona Galatasaray galibiyeti ile başlamıştı.

Denizlispor da açıkladı

Denizlispor da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Yücel İldiz'in görevinden ayrıldığını açıkladı. Denizlispor'dan yapılan açıklama şöyle;

Teknik Direktörümüz Yücel İldiz’in sözleşmesinin tek taraflı olarak kulübümüzce fesih edilmesine karar verilmiştir. Takımımızı Süper Lig'e yükseltme başarısını gösteren Yücel İldiz ve değerli ekibine yürekten teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.

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