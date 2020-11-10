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SON DAKİKA | Denizlispor'da Prosinecki ile yollar ayrılıyor

Son dakika haberi... Süper Lig'de kötü sonuçlar alan Denizlispor, Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile yollarını ayırma kararı aldı. Denizlispor yönetimi ile Prosinecki arasında fesih şartları görüşülüyor.

10 Kasım 2020, Salı 15:38 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Denizlispor'da Prosinecki ile yollar ayrılıyor

Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 5 puan toplayan ve son sıralardan kurtulamayan Yukatel Denizlispor'da sıcak saatler... Denizlispor yönetimi, Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile yollarını ayırma kararı aldı. Denizlispor Kulübü ile Prosinecki arasında fesih şartlarının görüşüldüğü öğrenildi. Ayrılığın kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Denizlispor, Süper Lig'de oynadığı son maçta da Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olmuştu.

Ömer Necati Albayrak

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