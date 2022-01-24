Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor 'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. Son 9 maçta 1 galibiyet alabilen ve 19 puanla 18. sırada yer alan Ege ekibi, tecrübeli teknik adam ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Fatih Tekke ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Fatih Tekke ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

Serhat Gülpınar'ın ayrılığı sonrası göreve başlayan Fatih Tekke, Denizlispor'un başında çıktığı 10 maçta, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Tekke yönetimindeki Horozlar, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Galatasaray 'ı penaltılar sonucunda 6-5 mağlup ederek son 16 bileti almış ve kupanın en büyük sürprizlerinden birine imza atmıştı.