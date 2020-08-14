SON DAKİKA | Deniz Türüç ve Harun Tekin, Kasımpaşa yolunda

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fenerbahçe forması giyen Deniz Türüç ve Harun Tekin için harekete geçti. Kasımpaşa, iki ismi de kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Kasımpaşa, yeni sezon öncesi iki oyuncuyu da kadrosuna katarak yerli rotasyonunda genişlik yaratmayı hedefliyor.

TRT Spor'un haberine göre Kasımpaşa, Deniz Türüç için resmi teklifini Fenerbahçe'ye iletirken Harun Tekin'in transferi adına da görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Kayserispor'dan transfer ettiği Deniz Türüç, bu sezon Sarı-Lacivertliler ile çıktığı toplam 35 maçta 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 2018 yazında 2.75 milyon Euro karşılığında Bursaspor'dan transfer edilen Harun Tekin ise geride bıraktığımız sezonda toplam 8 maça çıkabilmişti.



