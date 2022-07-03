2015-16 sezonunda G.Saray'da 1 sezon kiralık olarak forma giyen ve oynadığı 28 maçta 3 asist katkısı sağlayan Belçikalı stoper, 2017-18 sezonunda da ikinci kez kiralık geldiği Cimbom'da 22 karşılaşmada 1 asist yaptı. 27 yaşındaki futbolcu yeniden G.Saray'ın radarına girerken bonservis bedeli ödenmeyecek olması avantaj durumunda. Ancak oyuncunun istediği yüksek imza parası nedeniyle pazarlıklar da henüz sonuca ulaşmadı.

TOULOUSE'UN MOSTAFA ISRARI

G.Saray yönetimi bir yandan yeni transferler için çalışırken diğer taraftan ise oyuncu satışı için masada. Sevilla ve Zenit'in istediği Marcao'nun dışında Mostafa Mohamed'in de ayrılığı gündemde. Mısırlı forvete Fransa Lig 1 ekibi Toulouse yakın takip uygularken, sarıkırmızılılar bu transferden bonuslarla birlikte 8 milyon Euro'luk bir gelir bekliyor.

BOTHEİM TRANSFERİ RAPORLARA BAĞLI

Sarı-kırmızılılarda Erik Botheim için kritik süreç devam ediyor. Krasnodar'a 7.5 milyon Euro'ya transfer olan ancak Rusya- Ukrayna savaşı sonrasında serbest kalan oyuncu için G.Saraylı hukukçular sözleşmeyi didik didik araştırıyor. 20 milyon Euro'luk tazminat durumunun daha sonra Aslan'ın önüne çıkmaması için dikkatli ve sakin adımlar atılacağı öğrenildi. (Sabah)